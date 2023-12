Ex Ilva: Calenda, amara storia, andrà come per Alitalia proveremo a rivenderla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Ilva è finita, è chiusa dal giorno in cui, dopo la gara europea, Mittal aveva acquistato un contratto blindato" e poi "il governo giallo-rosso ha cancellato lo scudo penale facendo decadere il contratto". Lo ha detto a "24 Mattino" su Radio24 il leader di Azione, Carlo Calenda. "Sarà come Alitalia. Ad un certo punto proveremo a rivenderla. E' un'amara storia", ha aggiunto per poi concludere: "Oggi l'unico modo è varare una clausola per l'amministrazione straordinaria, ma è molto complicato".(Rin)