Nepal-Sri Lanka: ministri Esteri esaminano stato cooperazione bilaterale e regionale

- Si è tenuta a Katmandu la prima riunione della Commissione congiunta Nepal-Sri Lanka, in cui è stato fatto il punto sulla situazione delle relazioni bilaterali e sui progressi della cooperazione in diverse aree: commercio, connettività, investimenti, istruzione, turismo, cultura, rapporti tra persone. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri nepalese. Le parti hanno discusso anche della collaborazione nei consessi regionali e multilaterali, tra cui l’Associazione sud-asiatica per la cooperazione regionale (Saarc), l’Iniziativa del Golfo del Bengala per la cooperazione tecnica ed economica multisettoriale (Bimstec) e le Nazioni Unite. Nel corso dell’incontro è stato firmato un memorandum d’intesa tra ministeri dell’Istruzione sulla cooperazione nei campi della scienza, della tecnologia e dell’innovazione. Le delegazioni dei due Paesi sono state guidate dai ministri degli Esteri: Narayan Prakash Saud per il Nepal e Ali Sabry per lo Sri Lanka. Il rappresentante del governo di Colombo è stato ricevuto dal primo ministro nepalese, Pushpa Kamal Dahal.(Inn)