Giappone: inflazione di fondo rallenta al 2,5 per cento a novembre

- L’indice dei prezzi al consumo di fondo del Giappone è rallentato al 2,5 per cento a novembre rispetto allo stesso mese dello scorso anno: gli aumenti dei prezzi si sono estesi al settore dei servizi, ma i sussidi tesi a contenere il costo dell'energia hanno limitato l'incremento complessivo, secondo i dati ufficiali diffusi oggi. Il dato è il più basso da luglio 2022, ma è rimasto al di sopra dell’obiettivo del 2 percento fissato dalla Banca del Giappone per il 20mo mese consecutivo. I dati più recenti suggeriscono che il principale motore dell'inflazione sta gradualmente passando ai servizi, poiché sempre più aziende procedono con aumenti dei prezzi per offrire salari migliori in un mercato del lavoro ristretto. (segue) (Git)