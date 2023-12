Usa: presidenziali 2024, Manchin lancia organizzazione e “campagna di ascolto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Joe Manchin, esponente centrista del Partito democratico statunitense, inaugurerà il mese prossimo un “tour di ascolto nazionale” della sua nuova organizzazione politica con interventi al New England Council e all'evento del New Hampshire Institute of Politics il 12 gennaio. Le due organizzazioni hanno annunciato giovedì che Manchin parteciperà alla serie "Politics & Eggs", solitamente riservata a candidati a cariche pubbliche. Manchin prepara da mesi il lancio di Americans Together, una organizzazione non profit che costituirebbe il fulcro di una candidatura del senatore alla Casa Bianca in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Secondo l'annuncio, il gruppo avvierà il suo tour di ascolto in New Hampshire a gennaio: "Americans Together, una nuova organizzazione che sta creando una piattaforma per connettere e potenziare le voci moderate in tutto il Paese, sta avviando questo sforzo con il lancio di un tour di ascolto a gennaio a cominciare dal New Hampshire", afferma l’annuncio. Manchin ha dichiarato all’inizio di dicembre che il tour di due mesi servirà a stabilire se esista un "movimento" nazionale per una candidatura centrista e indipendente alla Casa Bianca. La prospettiva di una candidatura di Manchin preoccupa i Democratici, che temono potrebbe sottrarre consensi alla campagna per la rielezione del presidente democratico Joe Biden, già in difficoltà nei sondaggi. Il mese scorso, Manchin ha annunciato che non si ricandiderà al Senato federale, dove attualmente rappresenta la Virginia.(Was)