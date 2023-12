Giappone-Usa: ministro Industria Saito su acquisizione Us Steel, legami “più saldi che mai”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Industria giapponese Ken Saito ha dichiarato oggi che i legami tra Stati Uniti e Giappone sono "più saldi che mai”, rifiutando però di commentare direttamente le polemiche innescate negli Usa dalla proposta di acquisizione di US Steel da parte della compagnia siderurgica giapponese Nippon Steel. Saito ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa di essere a conoscenza di una dichiarazione del direttore del Consiglio economico nazionale degli Stati Uniti, secondo cui l’acquisizione deve essere studiata con “seria attenzione", ma non ha commentato nello specifico l’accordo tra le due aziende. "Credo che Nippon Steel debba semplicemente seguire i passi appropriati della procedura", ha detto il ministro. "In ogni caso, l'alleanza tra Giappone e Stati Uniti è più salda che mai (…) ed è importante lavorare insieme nel campo della sicurezza economica". (segue) (Git)