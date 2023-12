Giappone-Usa: ministro Industria Saito su acquisizione Us Steel, legami “più saldi che mai” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico John Fetterman della Pennsylvania, in particolare, si è detto determinato a bloccare l'acquisizione, che il senatore ha definito “oltraggiosa”. L’accordo, annunciato il 18 dicembre, ha spinto il titolo azionario di Us Steel ad un rialzo del 25 per cento. In un messaggio su X (Twitter), il senatore ha però contestato l’operazione, definendola “sbagliata per i lavoratori e sbagliata per la Pennsylvania”. “Farò tutto il possibile per bloccarla”, ha aggiunto Fetterman. “Vivo di fronte allo stabilimento Edgar Thompson di Us Steel a Braddock”, afferma una nota diffusa dal senatore. “E’ assolutamente oltraggioso che Us Steel abbia accettato di vendersi a un’azienda straniera. L’acciaio riguarda sempre la sicurezza, sia la sicurezza nazionale che la sicurezza economica delle nostre comunità dell’acciaio. Mi impegno a fare tutto il possibile, utilizzando la mia piattaforma e la mia posizione, per bloccare questa vendita estera”. (segue) (Git)