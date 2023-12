Giappone-Usa: ministro Industria Saito su acquisizione Us Steel, legami “più saldi che mai” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso giapponese della siderurgia Nippon Steel ha acquistato la statunitense U.S. Steel per 14,9 miliardi di dollari. Lo ha annunciato la stessa società nipponica, la cui offerta, pari a 55 dollari per azione, supera del 40 per cento il valore del titolo di U.S. Steel in chiusura dei mercati venerdì scorso, e corrisponde al 142 per cento del prezzo delle azioni della compagnia statunitense antecedente l’annuncio, lo scorso agosto, del processo di revisione strategica. Nella sessione di pre-mercato di ieri il valore delle azioni di U.S. Steel era già cresciuto del 27 per cento. Secondo il quotidiano giapponese “Nikkei”, il primo ad anticipare la notizia, Nippon Steel, quarta compagnia al mondo nel settore siderurgico, vede negli Stati Uniti un mercato in crescita che può aiutare l’azienda a compensare il calo della domanda interna in Giappone. L’operazione dovrebbe consentire all’azienda di arrivare all’obiettivo di produrre 100 milioni di tonnellate di acciaio l’anno in tutto il mondo. Nippon ha anche promesso il rispetto di tutti gli impegni e gli accordi sindacali stretti dai vertici di U.S. Steel con i propri dipendenti. (Git)