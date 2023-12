© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione russa di Novosibirsk vuole ingaggiare 2mila lavoratori dalla Corea del Nord come manovali per diversi progetti di costruzione. Lo ha annunciato ieri il ministro regionale delle Costruzioni, Alexei Kolmakov, affermando che il settore sconta una carenza di forza lavoro a causa del conflitto in Ucraina.(Rum)