Mar Rosso: stampa Usa, compagnie spedizione scettiche su efficacia coalizione marittima

- L’industria del trasporto marittimo è dubbiosa in merito all'efficacia della nuova iniziativa multinazionale annunciata dall'amministrazione del presidente Usa Joe Biden, l’operazione Prosperity Guardian, tesa a proteggere le navi da carico nel Mar Rosso da potenziali attacchi terroristici dei miliziani yemeniti Houthi appoggiati dall'Iran. Lo scrive l’emittente televisiva statunitense “Newsmax”, secondo cui molte compagnie del settore sono indecise se riprendere le attività nel Mar Rosso. Alcune hanno già optato per percorsi alternativi, anche se più lunghi e costosi, come la circumnavigazione del continente africano. Corey Ranslem, amministratore delegato della società di consulenza marittima britannica Dryad Global, ha sottolineato al sito d’informazione “Breitbart” la mancanza di chiarezza riguardo ai dettagli della coalizione, compreso il numero di navi da guerra coinvolte, il loro tempo di arrivo, le regole di ingaggio e la durata dell’operazione. (segue) (Was)