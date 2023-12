Mar Rosso: stampa Usa, compagnie spedizione scettiche su efficacia coalizione marittima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione del Mar Rosso è relativamente compatta, ma garantire la sicurezza delle navi commerciali potrebbe essere un compito difficile, a seconda delle tattiche adottate degli Houthi e del numero di navi presenti simultaneamente nell'area. Ranslem prevedeva un aumento delle aziende che "deviano intorno all'Africa" o che potrebbero addirittura interrompere le operazioni, se giudicheranno inadeguate le garanzie offerte dalla coalizione a guida Usa. Il traffico navale nel Mar Rosso è già diminuito di circa il 14 per cento dall’inizio del conflitto a Gaza. In particolare, Hapag Lloyd, una importante compagnia di navigazione tedesca, ha annunciato la deviazione del traffico lontano dalle acque dello Yemen almeno fino al 31 dicembre. Altre aziende disposte a attraversare il Mar Rosso richiedono premi di rischio elevati e garanzie di rimborso per potenziali perdite legate agli Houthi. Il porto di Eilat in Israele ha segnalato una diminuzione dell'attività dell'85 per cento, citando gli attacchi degli Houthi alle spedizioni nel Mar Rosso. (segue) (Was)