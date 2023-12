Mar Rosso: stampa Usa, compagnie spedizione scettiche su efficacia coalizione marittima (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le grandi compagnie di navigazione adottano per il momento un approccio attendista, in attesa di valutare le dimensioni e le capacità della flotta multinazionale che dovrebbe tutelare la sicurezza della navigazione. L'amministrazione Biden è stata criticata da più parti di aver risposto tardivamente all'escalation della pirateria degli Houthi. Dopo l’annuncio iniziale della coalizione, la Grecia ha annunciato la propria partecipazione con una fregata, sottolineando la necessità di proteggere le navi mercantili, i marinai e l'economia globale. Spicca però la mancata adesione all’iniziativa di potenze regionali come Egitto e Arabia Saudita, che temono ricadute sulla stabilità regionale, sulle relazioni con l'Iran e la potenziale reazione negativa dalle nazioni arabe. (Was)