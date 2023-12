Corea del Nord: Aiea, secondo reattore nucleare apparentemente operativo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, aveva riferito già il mese scorso che l’agenzia ha rilevato tramite le analisi satellitari un “forte” flusso d’acqua in uscita dal sistema di raffreddamento del secondo reattore presso il complesso nucleare nordcoreano di Yongbyon, uno sviluppo che suggerisce preparativi in visita dell’avvio di test e della produzione di materiale fissile per testate nucleari. Grossi aveva fornito un resoconto degli sviluppi osservati dall’agenzia presso il reattore ad acqua leggera (Lwr) del complesso nucleare nordcoreano, sito 100 chilometri a nord di Pyongyang, durante la riunione del Consiglio dei governatori dell’agenzia che si è tenuta ieri a Vienna. “A partire dalla metà di ottobre 2023, è stato osservato un forte deflusso d’acqua dal sistema di raffreddamento del Lwr. (segue) (Was)