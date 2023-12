Giustizia: Bellomo (Lega), pubblicare ordinanza custodia cautelare non è garanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dare in pasto ai giornali l'ordinanza di custodia cautelare, con il rischio concreto che vengano evidenziati i soli stralci sfavorevoli all'arrestato, non sarà mai una forma di garanzia per l'indagato. Per quella basta la possibilità, prevista dal codice a seguito di emissione di ordinanza, di un interrogatorio da tenersi entro 5 giorni, che spesso comporta il venir meno di ogni accusa". Lo dichiara in una nota Davide Bellomo, deputato della Lega e componente della Commissione Giustizia, che aggiunge: "Dispiace che valenti giuristi, accecati da stelle che hanno in realtà già smesso di brillare, dimentichino alcune regole elementari che non devono mai venir meno in uno Stato di diritto. Se un'informazione è di interesse pubblico, è giusto che sia il procuratore della Repubblica, in sede di conferenza stampa, a darne notizia. Evitando di lasciare all'arbitrio di pochi giornalisti amici la diffusione di dettagli che potrebbero rivelarsi fuorvianti e destare un allarme sociale immotivato. Mettendo alla berlina chi, fino a sentenza definitiva, deve essere considerato innocente, come prevede quella Costituzione citata spesso a sproposito". Per il parlamentare "la presunzione di innocenza non può avere intermittenza. E un cittadino, qualunque cittadino, non può essere sottoposto preventivamente a una gogna mediatica che rappresenta essa stessa una condanna. Distruggendo la vita di persone che potrebbero poi risultare innocenti. Un cortocircuito che va assolutamente interrotto e che non si può certo risolvere con eventuali e comunque tardive sanzioni disciplinari, che forse mai arriveranno, nei confronti di magistrati che passano sottobanco le ordinanze ai giornalisti. Violando loro stessi quella legge che, in nome del popolo italiano, dovrebbero amministrare", conclude. (Com)