Libia: missione Onu conferma morte ex ministro Difesa Al Barghathi

22 luglio 2021

- La Missione di sostegno Onu in Libia (Unsmil) ha espresso la propria preoccupazione in seguito alla morte dell'ex ministro della Difesa del Governo di accordo nazionale di Fayez al Sarraj (Gan), Mahdi al Barghathi, a Bengasi. E' stata confermata la morte di “Sette detenuti, tra cui Al Barghathi e uno dei suoi figli (...) con inquietanti accuse di maltrattamenti e torture durante la custodia”, si legge sul profilo X (ex Twitter) della Missione. Il 7 ottobre scorso la milizia libica Tariq bin Ziyad guidata dal figlio del comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl) Khalifa Haftar, Saddam, aveva catturato Al Barghathi, insieme a dozzine di altre persone, compresi familiari, portandoli in una destinazione sconosciuta. L'arrivo a Bengasi di Al Barghati, aveva provocato violenti scontri tra la milizia Tariq bin Ziyad e gruppi tribali. Al Barghathi aveva lasciato Bengasi nel 2017 in seguito a disaccordi con Haftar. “Secondo quanto riferito, altre quaranta persone risultano disperse”, prosegue il comunicato. “L’ Unsmil chiede alle autorità libiche competenti di condurre un’indagine indipendente e trasparente su queste morti e di fornire informazioni sulla sorte di coloro che sono ancora dispersi”. (Lit)