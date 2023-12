Giappone: inflazione di fondo rallenta al 2,5 per cento a novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del Giappone (BoJ) ha riconfermato questa settimana gli indirizzi della politica monetaria ultra espansiva in vigore nel Paese, come previsto dagli economisti e dai mercati. La banca ha ribadito la volontà di attendere ulteriori indizi su un possibile aumento dei salari sufficiente a mantenere l'inflazione attorno al valore obiettivo del 2 per cento in maniera sostenibile. Durante l’incontro di due giorni che si è concluso martedì, la BoJ ha mantenuto un tasso di interesse dello 0,1 per cento sulle riserve in eccesso delle istituzioni finanziarie, e un obiettivo dello 0 per cento per il rendimento dei titoli di Stato decennali stabilito nella sua politica di controllo della curva dei rendimenti (Ycc). Ha inoltre mantenuto il limite superiore dell'un per cento per il rendimento dei titoli decennali. "La BoJ continuerà a mantenere la stabilità del finanziamento, principalmente delle imprese e dei mercati finanziari, e non esiterà ad adottare misure di allentamento aggiuntive se necessario", ha dichiarato la BoJ in una nota. (Git)