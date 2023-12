Corea del Sud: associazione imprenditoriale Kfi punta a incontri regolari con Usa e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione delle industrie coreane (Fki), principale associazione di rappresentanza delle imprese della Corea del Sud, intende proporre l’organizzazione di vertici imprenditoriali periodici con le controparti di Stati Uniti e Giappone per promuovere la cooperazione con quei due Paesi. Lo ha dichiarato durante una conferenza stampa a Seul il presidente di Fki, Jin Roy Ryu, riferendosi alla Keidanren giapponese e alla Camera di commercio Usa. Secondo Ryu, l’organizzazione dei vertici regolari consentirebbe di coalizzare le imprese dei tre Paesi per accelerare lo sviluppo di industrie avanzate, dell’infrastruttura energetica e delle catene di fornitura. Le associazioni imprenditoriali potrebbero far leva sul confronto reciproco per svolgere un ruolo più efficace di consulenza dei rispettivi governi su questioni economiche e commerciali. Riferendosi alle priorità della Fki per il 2024, Ryu ha citato proprio la promozione di partenariati d’affari tra Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone.(Git)