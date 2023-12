Usa-Cina: primo colloquio tra alti ufficiali delle forze armate dopo più di un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato maggiore congiunto delle Forze armate statunitensi, generale Charles Q. Brown Jr., e il suo omologo dell’Esercito popolare di liberazione cinese, generale Liu Zhenli, hanno avuto un colloquio ieri, ponendo fine a una interruzione delle comunicazioni ai vertici delle rispettive forze armate che durava da più di un anno. Il portavoce dello Stato maggiore congiunto delle Forze armate Usa, capitano Jereal Dorsey, ha riferito che il colloquio è avvenuto in videoconferenza. “Il generale Brown ha discusso l’importanza di lavorare assieme per gestire la competizione responsabilmente, evitare errori di calcolo e mantenere linee di comunicazione aperte e dirette”, ha affermato il portavoce. “Il generale Brown ha ribadito l’importanza che l’Esercito popolare di liberazione conduca un dialogo sostanziale per ridurre il rischio di fraintendimenti”. Durante il colloquio, Liu ha detto a Brown che “la chiave per sviluppare una relazione tra forze armate salutare, stabile e sostenibile” è che “gli Stati Uniti sviluppino una corretta comprensione della Cina” e ne rispettino “gli interessi fondamentali e le principali preoccupazioni”, concentrandosi sulla cooperazione pragmatica e la comprensione reciproca. (segue) (Was)