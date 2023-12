Usa-Cina: primo colloquio tra alti ufficiali delle forze armate dopo più di un anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colloquio segue di circa un mese il vertice tra i presidenti di Stati Uniti e Cina alle porte di San Francisco, incentrato sul ripristino dei canali di dialogo e confronto tra le due maggiori potenze mondiali. Le comunicazioni tra i vertici della Difesa dei due Paesi erano interrotte da 16 mesi, a seguito delle tensioni relative a Taiwan e nelle acque del Mar Cinese Meridionale. Secondo funzionari statunitensi recentemente interpellati dal quotidiano "Politico", un forte ostacolo alla ripresa del dialogo militare deriva dal fatto che il presidente cinese Xi Jinping non ha ancora nominato un nuovo ministro della Difesa, dopo il licenziamento del generale Li Shangfu lo scorso ottobre. Il segretario della Difesa statunitense Lloyd Austin non ha dunque alcuna controparte con cui potersi confrontare direttamente, e Pechino “non ha offerto alcun sostituto adeguato”. “Li sollecitiamo certamente a incaricare qualcuno al più presto”, ha dichiarato il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale statunitense, John Kirby. (segue) (Was)