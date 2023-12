Gaza: “WaPo”, Israele non ha dimostrato presenza Hamas sotto ospedale al Shifa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano ha eseguito una accurata analisi di materiale audiovisivo, fotografie satellitari e di tutte le evidenze divulgate dalle Idf, giungendo a una serie di conclusioni: “una stanza collegata a una rete di tunnel con mostra alcun segno di un impiego militare da parte di Hamas; nessuno dei cinque edifici del complesso ospedaliero citati da Hagari sembra essere connesso alla rete di tunnel di Hamas; non esiste alcuna prova che si potesse accedere ai tunnel dall’interno dell’ospedale”. La “Washington Post” ricorda che ore prima dell’assalto israeliano ad al Shifa, l’amministrazione del presidente Usa Joe Biden divulgò materiale d’intelligence che secondo la Casa Bianca avvalorava le valutazioni di Israele. Un funzionario dell’amministrazione Biden ha dichiarato al quotidiano che il governo Usa è “assolutamente convinto” che Hamas usasse l’ospedale come centro di comando. Un portavoce delle Idf ha dichiarato al quotidiano che Israele ha pubblicato “prove abbondanti ed esaustive” del presunto utilizzo dell’ospedale “a fini terroristici”. Il portavoce ha affermato che Israele non intende fornire ulteriori prove in proposito. Tuttavia, il quotidiano ha raccolto anche dichiarazioni anonime da parte di membri del Congresso federale Usa che esprimono scetticismo in merito alla credibilità delle prove fornire dai governi statunitense e israeliano. Come ricorda il quotidiano, “eleggere a bersaglio un complesso ospedaliero che dava rifugio a centinaia di pazienti malati e morenti e a migliaia di sfollati non ha precedenti negli ultimi decenni”, specie da parte di un alleato degli Stati Uniti e con l'appoggio di questi ultimi. (Was)