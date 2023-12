Mes: Borghi (Iv), Meloni ancora in sella grazie a Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, come opposizioni, abbiamo avuto una chance clamorosa di 'golden gol': se avessimo votato tutti in modo compatto sul Mes, in presenza dell'astensione di Forza Italia, la destra sarebbe andata sotto. E a quest'ora Giorgia Meloni sarebbe al Quirinale a rassegnare le dimissioni". Lo scrive sui suoi canali social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva. "Questo - aggiunge - non è avvenuto, e lei può ringraziare una persona sola se è ancora in sella: Giuseppe Conte. Perché, al dunque, il sovranismo e il populismo insieme nascono e insieme vivono". (Rin)