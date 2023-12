Lombardia: Bocci e Majorino (Pd), triplicati i fondi per centri antiviolenza, miglior risultato del bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ottenuto un incremento di due milioni di euro dei fondi di diretta pertinenza di Regione Lombardia per i centri antiviolenza e questo è il miglior risultato che potevamo portare a casa in questa sessione di bilancio", lo dichiarano, con soddisfazione, Paola Bocci e Pierfrancesco Majorino, consigliera e capogruppo regionali del Pd, firmatari dell'ordine del giorno che chiede l'incremento, costruito in collaborazione e sottoscritto con gli altri gruppi di opposizione M5s, Avs, Patto Civico, Italia Viva/Azione e votato all'unanimità. "Con l'approvazione del nostro atto la Giunta ha dato garanzie sui fondi, rispondendo alle nostre sollecitazioni di tradurre in fatti, quindi in maggiori risorse dirette, il sostegno economico ai centri antiviolenza", aggiungono Bocci e Majorino. L'ordine del giorno prevedeva l'impegno per altre risorse regionali aggiuntive, ad esempio per un fondo regionale destinato a un reddito di libertà per le donne uscite da percorsi di violenza, parte non accolta. "Ma il fatto di aver richiamato Regione Lombardia a fare la sua parte e con maggiore incisività, nel contrasto alla violenza di genere e ottenere l'incremento dei fondi regionali di due milioni, che vengono di fatto triplicati, richiamando anche una maggiore attenzione ai bisogni specifici delle donne particolarmente vulnerabili, quali quelle con disabilità o portatrici di fattori di discriminazione multipla, è un grande risultato per le donne lombarde che subiscono abusi e violenze e per i centri antiviolenza, che con il loro costante lavoro sono un sevizio e un presidio irrinunciabile per contrastare le diverse forme di violenza", concludono gli esponenti Pd. (Com)