Roma: Baglio (Pd), da Raggi bugie, faccia autocritica per sua sindacatura dei no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nel corso degli anni Nova si è affermata per competenza e professionalità, diventando un punto di riferimento attendibile nel panorama giornalistico nazionale e locale" Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- "Leggiamo dalle agenzie e sui social le critiche dell'ex sindaca Virginia Raggi al bilancio, con un corredo di bugie che non fanno onore a chi è stato primo cittadino. Come quella sull'aumento di stipendio del sindaco e degli assessori. Sono balle spaziali. L'ex sindaca sa bene che l'adeguamento deriva da una legge nazionale con la quale Roma non c'entra nulla. La Raggi faccia piuttosto autocritica, visto che la sua è stata la sindacatura dei no e dei non decido, che oggi scontiamo in una città che per anni non ha investito un centesimo in manutenzione urbana, con opere rimaste solo sulla carta". Lo dichiara in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Valeria Baglio. "Dov'era la Raggi - aggiunge - quando i Municipi e i servizi sociali erano con l'acqua alla gola e i cittadini in difficoltà non ricevevano i buoni affitto? Noi ricordiamo quel periodo per i fondi mai spesi, né per i servizi né per abbassare le tasse o la Tari, e lo ricordiamo per il no alle Olimpiadi che Roma avrebbe potuto ospitare. Forse la Raggi era sulla luna e pensava ad incarichi di governo che non sono arrivati. Oggi non fa il bene di Roma pontificare contro una città che sta facendo ripartire opere e investimenti", conclude Baglio. (Com)