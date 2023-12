Venezuela: Machado, liberazione prigionieri politici non è solo un episodio nella conquista della libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader oppositrice del Venezuela, Maria Corina Machado, ha avvertito che il pur positivo rilascio avvenuto ieri di alcuni prigionieri politici, frutto di un accordo con il governo Usa, mantiene lontano il Paese dalla tanto agognata libertà. "I venezuelani sono tutti ostaggi di un sistema. Ogni volta che si produce la liberazione di alcuni cittadini, altri diventano vittime di una perversa macchina di repressione", ha scritto Machado in "comunicato ai venezuelani". Per conquistare la libertà occorre continuare a "costruire un percorso civico che ci porti ad elezioni libere e giuste nel 2024, a cui il regime resiste perché sa di aver perso", ha aggiunto la vincitrice delle primarie presidenziali che le opposizioni hanno realizzato a ottobre. Lo scambio di prigionieri, "un episodio" all'interno della strada "in costruzione", è un "passo avanti, ma manca ancora molto da fare. Centinaia di civili, militari e funzionari di polizia sono ancora trattenuti illegalmente, alcuni per oltre 20 anni". (segue) (Vec)