Brasile: ministro Giustizia, lascerà l'incarico nell'anniversario dell'assalto ai Tre poteri

- Flavio Dino, il ministro della Giustizia del Brasile nominato giudice della Corte suprema dal presidente Lula lascerà l'incarico al ministero l'8 gennaio 2024, un anno esatto dopo l'assalto sferrato ai palazzi del potere (Parlamento, presidenza, Corte suprema). Lo ha reso noto il presidente Luiz Inacio Lula da Silva durante l'ultima riunione ministeriale del 2023, tenutasi ieri a Brasilia. Lula "mi ha onorato" di restare in carica fino all'8 gennaio 2024, quando verrà realizzata al Senato una manifestazione per ricordare l'attacco, ha detto oggi Dino al termine di una riunione tenuta per fare un bilancio della sua gestione. Il presidente Lula aveva già accennato all'organizzazione di una manifestazione ieri. Il ministro della Giustizia assumerà il nuovo incarico alla Corte suprema il 22 febbraio. (Brs)