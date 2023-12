Brasile: da banca Brics prestito da un miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nuova banca dello sviluppo (Ndb), l'istituto finanziario del gruppo dei paesi emergenti "Brics" (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) ha concesso un prestito da un miliardo di dollari per il Brasile, provenienti da un accordo tra il ministro dell'economia, Fernando Haddad, e la presidente dell'Ndb, Dilma Rousseff. "Alcuni progetti avevano già ottenuto il via libera dalla banca, ma il governo di allora non era interessato a ottenere le risorse. Ora, con il presidente (Luiz Inacio Lula da Silva) le cose sono cambiate. Il Brasile ha chiesto ancora una volta risorse alla Ndb, in quanto membro fondatore", ha detto Rousseff, già presidente del Brasile. Le risorse saranno usate per finanziare progetti di sviluppo e infrastruttura. Dalla sua fondazione, avvenuta otto anni fa, Il Brasile ha già ricevuto dall'Ndb prestiti pari a sei miliardi di dollari, 45 per cento dei quali durante la presidenza di Dilma Rousseff, che ha assunto l'incarico ad aprile. (Brs)