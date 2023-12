Usa-Giappone: Casa Bianca su cessione Us Steel, da valutare impatti su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’acquisizione del produttore di acciaio statunitense Us Steel da parte della società giapponese Nippon Steel rappresenta una operazione da sottoporre “ad un attento esame per quanto riguarda gli impatti sulla sicurezza nazionale e sulle catene di approvvigionamento”. Lo ha detto in una nota la consigliera economica della Casa Bianca, Lael Brainard. “Us Steel rappresenta una componente cruciale della produzione nazionale di acciaio, che a sua volta ha un impatto critico sulla sicurezza nazionale”, ha detto, precisando che il presidente Joe Biden ha ribadito più volte il benvenuto degli Stati Uniti ad aziende straniere che intendono investire nel Paese. “Tuttavia, l’acquisizione di una azienda strategica da parte di una entità straniera, anche da parte di un Paese alleato, merita un attento esame”, ha concluso. (Was)