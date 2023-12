Onu: Usa pronti a sostenere risoluzione su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, ha annunciato che la delegazione Usa è pronta a sostenere una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu per la guerra nella Striscia di Gaza. Al termine di una riunione a porte chiuse dei Paesi membri, dopo giorni di intense trattative, la diplomatica statunitense ha affermato che la sua delegazione ha lavorato “duramente e in maniera diligente” con i rappresentanti di Egitto ed Emirati Arabi Uniti nelle ultime settimane, per garantire la creazione di “un meccanismo per la consegna di aiuti umanitari sul campo: siamo pronti a votare”. L’ambasciatrice non ha voluto anticipare il suo voto, limitandosi a dire che se il testo “sarà come abbiamo concordato, lo possiamo sostenere”. Stando ad una bozza della risoluzione, ripresa dal “New York Times”, nel testo è stata cancellata la richiesta di un cessate il fuoco, anche se viene sottolineata la necessità di “misure urgenti” per garantire l’accesso degli aiuti umanitari ai civili. La risoluzione chiede anche al segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, di nominare un “coordinatore” che si occuperà di “facilitare, coordinare e verificare la natura umanitaria” delle forniture inviate a Gaza. (Was)