- Gli Stati Uniti sono molto preoccupati per la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “La popolazione soffre immensamente per la fame e per i problemi sanitari: una situazione che peggiorerà con la stagione invernale”, ha detto. (Was)