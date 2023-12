© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È la notizia che stavamo aspettando. Congratulazioni a Matteo Garrone. Traguardo sempre più vicino. Con 'Io capitano' l'Italia punta all'Oscar". Lo afferma in una nota il sottosegretario alla Cultura ed esponente della Lega Lucia Borgonzoni alla notizia della presenza del film "Io Capitano" di Matteo Garrone tra i 15 titoli internazionali selezionati dall'Academy, in corsa per gli Oscar 2024.(Com)