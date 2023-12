Repubblica Ceca: sparatoria di Praga, governo proclama per sabato 23 giornata di lutto nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala, ha dichiarato il 23 dicembre una giornata di lutto nazionale per la sparatoria di un individuo armato nell'università Carolina di Praga, costato la vita a 15 persone. "Vorremmo invitare tutti i cittadini a onorare la memoria delle vittime con un minuto di silenzio, a mezzogiorno del 23 dicembre", ha detto il primo ministro al termine della riunione straordinaria del governo. Ai lavori era presente anche il capo dello Stato, Petr Pavel. "Prima di tutto, vorrei esprimere la mia grande tristezza e la mia rabbia per la perdita del tutto inutile di così tante giovani vite. Voglio esprimere le mie sincere condoglianze non solo ai parenti delle vittime, ma anche augurare una pronta guarigione a tutti i feriti", ha detto Pavel. (Vap)