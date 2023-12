Ucraina: dalla Germania 5,97 miliardi di euro in aiuti militari da inizio guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha contribuito a sostenere l’Ucraina istituendo lo “scambio circolare”. Tale meccanismo prevede che il Paese trasferisca proprie armi pesanti a membri dell’Ue e della Nato, in cambio di quelle di fabbricazione sovietica consegnate da questi Stati all’Ucraina. Nell’ambito dello “scambio circolare”, la Germania ha stipulato intese con Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Grecia. In particolare, la Repubblica Ceca ha ceduto all’ex repubblica sovietica 20 carri armati T-72 per ottenere dalla Germania 14 carri armati Leopard 2A4, un corazzato da recupero Bueffel, pezzi di ricambio e munizioni. Nel caso della Slovacchia, lo scambio è stato tra 30 corazzati per fanteria Bmp-1 e 15 Leopard 2A4, con pezzi di ricambio e munizioni. Dalla Germania la Slovenia ha ottenuto cinque autocisterne, 40 camion 15t e 15 piattaforme di carico per 28 carri armati M-55, trasferiti all’Ucraina con i pezzi di ricambio. A sua volta, la Grecia ha fornito all’ex repubblica sovietica 40 Bmp-1 per ricevere dalla Germania 40 Marder 1A3 e munizioni da 20 millimetri.Con 17 tra altri Stati e partner industriali, la Bundeswehr ha addestrato fino a oggi in territorio oltre 10 mila militari ucraini in 270 corsi di formazione. Inoltre, la Germania ha istituito centri di riparazione e manutenzione per i mezzi in dotazione alle Forze armate dell’Ucraina in Slovacchia, Romania e Lituania. La Repubblica federale tedesca sta infine assumendo un ruolo di guida nelle “coalizioni di capacità”, volte a sostenere il Paese aggredito dalla Russia nello sviluppo delle proprie capacità “a medio e lungo termine”. Tipo e portata di questo sostegno vengono “coordinati direttamente con l'Ucraina, che “sa meglio ciò di cui ha più bisogno”. In questo ambito, la Germania continuerà a concentrarsi su “difesa aerea, artiglieria, mezzi corazzati e munizioni”. (Geb)