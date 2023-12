Lombardia: via libera al Bilancio di previsione da 32 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale guidato dal Presidente Federico Romani, dopo tre giorni di lavori e due sessioni notturne, nella serata di oggi ha dato il via libera a maggioranza al Bilancio di previsione 2024-2025-2026. Con il Bilancio sono stati approvati anche la Legge di Stabilità e il Collegato con modifiche e integrazioni a norme regionali. “Il documento contabile - spiega il Presidente della Commissione Bilancio e relatore dei provvedimenti Davide Caparini (Lega) – è stato costruito intorno a quattro asset: vincolo del pareggio di bilancio, nessun aumento della pressione fiscale su imprese e cittadini, contenimento dell’indebitamento e utilizzo in sinergia delle risorse Stato-Regione-Unione europea. Il nostro bilancio continua ad essere virtuoso così come certificato dalle agenzie internazionali che ci attribuiscono un rating migliore di quello italiano confermando la nostra regione locomotiva d’Italia e tra i motori d’Europa. Continuiamo a sostenere gli investimenti materiali e immateriali per supportare la crescita economica e sociale”. Le macro cifre – Il pareggio del bilancio 2024 si attesta alla quota di circa 32 miliardi, 22 dei quali sono destinati alla sanità, aumentati di 874 milioni di euro grazie a un nuovo accordo con il Governo. Sanità e trasporto pubblico locale sono i due focus principali del documento di previsione. (segue) (Com)