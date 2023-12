Lombardia: via libera al Bilancio di previsione da 32 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’edilizia sanitaria sono destinati 350 milioni. Di questi 200 milioni nel 2024 saranno investiti per la realizzazione del nuovo ospedale di Busto Arsizio-Gallarate che si aggiunge ai lavori di ammodernamento dei Civili di Brescia, ai nuovi ospedali di Cremona, di Desenzano, alla nuova piastra operatoria di Mantova, alla nuova area emergenza urgenza di Seriate. Dopo quella sanitaria, la voce più consistente è quella del trasporto pubblico e delle infrastrutture per la mobilità con in totale 2 miliardi e 600 milioni. In particolare, nel 2024 alla viabilità andranno 177 milioni, 218 alla rete ferroviaria, 367 al rinnovo del materiale rotabile ferroviario, 195 alla mobilità ferroviaria. Per il prolungamento della M5 da Milano a Monza sono previsti 283 milioni dal 2025 al 2033, mentre alla linea tranviaria della Valle Brembana Bergamo-Villa d’Almè (BG) sono stati destinati 8 milioni. Previsto un investimento di 4 milioni per il completamento del ponte sul fiume Adda. All’istruzione e al diritto allo studio andranno 687 milioni, mentre 495 milioni sono destinati alla tutela del territorio e all’ambiente (ai parchi 29 milioni e alle Comunità Montane 11 milioni). Tra le altre “Missioni” si segnalano 367 milioni per l’edilizia abitativa, 440 milioni per diritti sociali, politiche sociali e famiglia, 349 milioni allo sviluppo economico, 155 milioni all’agricoltura. Nel 2024 sono previsti 27,5 milioni per interventi di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico. Tornando al “sistema welfare”, da evidenziare i 54 milioni per minori, anziani e fragilità e i 12 milioni per l’inclusione scolastica dei disabili. Attraverso un’operazione tra Finlombarda e BEI (Banca Europea degli Investimenti), 250 milioni saranno destinati a interventi per favorire la competitività delle imprese lombarde. Sono stati stanziati 25 milioni di euro per gli interventi di riqualificazione dell'Autodromo nazionale di Monza. Alla rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio storico sono stati destinati 18,5 milioni. Anche quest’anno la Regione farà la sua parte con un contributo di 61 milioni ai saldi di finanza pubblica: “Regione Lombardia, che è l’istituzione italiana che costa meno ai suoi cittadini, ancora una volta, corre in soccorso dello Stato centrale sostenendone i costi” ha spiegato il relatore Caparini. (Com)