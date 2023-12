Venezuela: Casa Bianca, Maduro deve rispettare impegni presi su elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, deve rispettare gli impegni presi con gli Stati Uniti in merito all’organizzazione delle prossime elezioni. Lo ha ribadito ai giornalisti il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, dopo le dichiarazioni analoghe del presidente Joe Biden. “Il regime di Maduro si è impegnato ad attuare una serie di proposte elettorali sostenute anche dai partiti di opposizione, e deve rispettare gli impegni: è molto importante”, ha detto. (Was)