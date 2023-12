Gaza: portavoce forze Israele, uccisi oltre due mila membri di Hamas da fine della tregua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno ucciso più di due mila membri del movimento islamista palestinese Hamas dalla fine della tregua, lo scorso primo dicembre. Lo ha annunciato il portavoce della Idf, Daniel Hagari, che ha affermato durante una conferenza stampa: "Abbiamo aumentato il numero di truppe che combattono nella parte orientale di Khan Younis e stiamo combattendo con determinazione, con cinque brigate di fanteria e ingegneri militari, ponendo l'accento sui combattimenti sotterranei". Hagari ha parlato anche del fronte settentrionale, affermando che "Hezbollah ha trasformato il Libano meridionale in una zona di combattimento e continua a mettere in pericolo il futuro dell'intero Stato libanese per Hamas e l'Iran". Il portavoce ha aggiunto che le Idf continueranno a “lavorare per allontanare Hezbollah dal confine". Israele afferma di aver ucciso circa 8 mila miliziani di Hamas dall’inizio del conflitto, a cui si aggiungono altri mille morti durante l’attacco sferrato dal gruppo islamista il 7 ottobre scorso. (Res)