Senato: Pirondini (M5s), a Forza Italia piace diffamare, ne risponderanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia Roberto Rosso "continua a fare esternazioni diffamatorie. Dovrebbe sapere benissimo che ciascun senatore è tenuto a comunicare eventuali ruoli agli uffici competenti in un apposito modulo, che ho ovviamente compilato a inizio legislatura differentemente da quanto avrebbero fatto altri". Lo afferma in una nota il senatore del Movimento 5 stelle, Luca Pirondini, che aggiunge: "Si vede che dalle parti di Forza Italia non conoscono le regole ma si permettono di diffamare le persone. Affermare dunque che la mia comunicazione al Senato 'non corrisponde al vero' rappresenta una grave diffamazione, a fronte della quale potrà essere chiamato a rispondere di modo da poter devolvere ogni eventuale somma all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. E lui potrà diventare rosso sì, ma di vergogna", conclude il senatore del Movimento. (Com)