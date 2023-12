© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presenta il primo Urban center metropolitano di Roma e della Città metropolitana. Roma, Sala delle Bandiere del Campidoglio (ore 11)- Assemblea capitolina: prosegue la discussione sul bilancio previsionale per il triennio. La seduta è trasmessa in streaming sul sito del Comune di Roma e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 10 a oltranza)- Conferenza stampa di presentazione del primo Urban center metropolitano di Roma e della Città Metropolitana, lo spazio che raccoglierà e racconterà i processi di trasformazione di Roma e della Città Metropolitana. Durante la conferenza stampa saranno presentati, inoltre, la sede scelta per l'Urban center a viale Manzoni e il concorso di progettazione per l'allestimento degli spazi. Intervengono il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, il consigliere delegato Pianificazione urbanistica, pianificazione strategica, agricoltura e difesa del suolo di Città metropolitana, Damiano Pucci, la consigliera delegata Bilancio e patrimonio di Città Metropolitana, Cristina Michetelli e il presidente dell’ordine degli architetti di Roma e provincia, Alessandro Panci. Roma, Sala delle Bandiere del Campidoglio (ore 11)- Conferenza stampa di presentazione del Premio Franco Gulli. Intervengono, tra gli altri, i consiglieri capitolini Mariano Angelucci e Tiziana Biolghini. Roma, Sala Monsignor Luigi Di Liegro di Palazzo Valentini, via IV Novembre 119/a (ore 9) (segue) (Rer)