- REGIONE LAZIO- Prosegue l'esame in Consiglio regionale del Lazio della manovra di bilancio. Roma, Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301 (ore 11)VARIE- Manifestazione in occasione dello sciopero nazionale del commercio, dei servizi e dell'intera filiera del turismo, a sostegno del rinnovo dei contratti nazionali che riguardano oltre mezzo milione di lavoratrici e lavoratori di Roma e del Lazio. Roma, piazza dell'Esquilino (ore 9:30) (Rer)