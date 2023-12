© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quasi 200 i camion di aiuti umanitari che sono arrivati ieri nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Circa 120 sono passati dal valico di Kerem Shalom, mentre 71 da quello di Rafah: continueremo a lavorare per aumentare questi numeri”, ha detto. (Was)