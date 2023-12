Governo: da Cipess ok a riprogrammazione Poc e Pon “Cultura e sviluppo” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato, inoltre, ha udito le seguenti informative: Informativa concernente il Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito. La legge n. 289 del 2002 prevede che il Cipess sia informato, tramite relazioni semestrali, sull’avanzamento del Piano. L’ultima relazione indica che il totale dei finanziamenti aggiornato è di circa 442,6 milioni di euro e che risultano ultimati lavori per circa 317,9 milioni di euro (pari al 71,8 per cento), e interventi attivati per circa 429,7 milioni di euro (per il 97,1 per cento del totale). Informativa del Segretario del Cipess sulla Relazione annuale del Nucleo di consulenza per l'attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità (Nars) nel 2022. Il Nucleo è coordinato dal Capo dipartimento del Dipe ed è composto dai rappresentanti dei competenti ministeri pro-tempore e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Opera a supporto del Cipess e delle amministrazioni pubbliche. (Com)