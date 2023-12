Gaza: Casa Bianca, Israele riconosce necessità di campagna meno intensa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità israeliane riconoscono la necessità di una “nuova fase” nelle operazioni milirari nella Striscia di Gaza, passando ad una campagna “a bassa intensità”. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Come in ogni conflitto, la strategia cambia e si adatta in funzione degli obiettivi: loro stessi hanno detto che ora bisognerà passare ad una operazione militare a bassa intensità”, ha detto, aggiungendo che “anche noi pensiamo sia la strada giusta”. (Was)