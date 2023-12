Venezuela: Machado, liberazione prigionieri politici non è solo un episodio nella conquista della libertà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi detiene il potere "usa tutti i mezzi, senza nessuno scrupolo, per cercare di demoralizzarci", ha detto Machado parlando della liberazione dalla Florida di Alex Saab, l'imprenditore vicino al presidente, Nicolas Maduro, accusato di varie trame di corruzione internazionale. Il regime la "trasformato un delinquente che ha approfittato della fame del nostro popolo nella principale pedina di scambio nelle trattative", ha aggiunto. Pur essendo stata consacrata dal fronte, molto eterogeneo dell'opposizione, come la sfidante di Maduro alle prossime elezioni, su Machado grava una "inabilitazione" alla candidatura politica in base a una discussa sentenza amministrativa. Un ostacolo che potrebbe essere rimosso, anche grazie alla pressione esercitata dalla Casa Bianca, in base a una procedura che si compirà nei prossimi giorni, anche se i toni severi usati anche in questa lettera possono rappresentare una ulteriore sfida alle istituzioni. (Vec)