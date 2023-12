Egitto- Italia: governatore Nord Sinai incontra La Russa ad Al Arish

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore egiziano del Nord Sinai, Mohamed Abdel Fadil Shousha, ha incontrato il presidente del Senato italiano, Ignazio La Russa, durante il suo arrivo all'aeroporto internazionale di Al Arish, in Egitto. Il governatore ha apprezzato il ruolo positivo svolto dall'Italia, affermando: "Stiamo facendo grandi sforzi per porre fine agli eventi che hanno luogo nella Striscia di Gaza". Il governatore ha ringraziato l'Italia per aver inviato la nave ospedale Vulcano nel porto di Al Arish al fine di curare i feriti palestinesi. Da parte sua, il presidente del Senato ha affermato che la nave ospedale italiana ha una capacità di 16 posti letto per i pazienti (più otto per eventuali accompagnatori), e comprende due sale operatorie, macchinari per effettuare Tac, radiografie ed ecografie. La Russa ha aggiunto che sono 15 i medici italiani presenti a bordo, specializzati in chirurgia generale, ginecologia, ostetricia, pediatria, anestesia, terapia intensiva, chirurgia cardiaca, toracica, odontoiatrica e ortopedica. Sono inoltre presenti due elicotteri attrezzati per evacuazione medica. (Cae)