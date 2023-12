Migranti: Conte, protocollo con Albania è ridicolo, non verrà realizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il protocollo con l'Albania sui migranti "è disastroso per l'Italia e ridicolo: non verrà realizzato". A dirlo è stato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo a “Dritto e rovescio” su Rete4. Secondo l'ex premier l'accordo è irrealizzabile perchè "costerà 650 milioni in cinque anni. E' un programma irragionevole per far stazionare qualche mese migranti che poi dovremo riportare in Italia", ha aggiunto sottolineando che "la premier, dopo l'effetto annuncio, non vorrà procurare un danno erariale". (Rin)