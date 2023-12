Mes: Albano (Mef), voto oggi può essere inizio svolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al Mes, la scelta che è stata fatta dal Parlamento, nella sua piena volontà, "può essere un'occasione per avviare una riflessione in sede europea su nuove ed eventuali modifiche al trattato, più utili all'intera Eurozona. Consideriamo il voto di oggi, di non procedere alla ratifica, come un punto di partenza e non di arrivo: un nuovo inizio, una svolta positiva anche per gli altri membri dell'Unione europea". Lo ha detto il sottosegretario all'Economia e Finanze, Lucia Albano, nel corso della trasmissione Zapping in onda su Rai Radio 1(Rin)