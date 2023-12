Lazio: taglia tasse fino a 35 mila euro, decadono circa 2 mila emendamenti opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la discussione sulla manovra di bilancio in Consiglio regionale del Lazio, è stato confermato l'accordo tra maggioranza e opposizioni sul fondo taglia tasse per i redditi fino a 35 mila euro. In questo modo decadono circa 2 mila emendamenti che altrimenti l'opposizione avrebbe presentato. L'intesa, siglata già sabato scorso tra Regione Lazio e sindacati, sul fondo taglia tasse che sarà rifinanziato, passando da 100 a 130 milioni di euro, prevede la riduzione della pressione fiscale ai cittadini con redditi fino a 35 mila euro, i quali, anziché pagare il 3,33 per cento di addizionale regionale Irpef, pagheranno l'1,73 per cento. "La manovra fiscale andrà approvata entro il 15 aprile e vorrei tenere costante il confronto in commissione Bilancio per verificare la strada che ci porterà a quel provvedimento legislativo con verifiche periodiche e le risorse necessarie una volta approvato il bilancio - ha spiegato l'assessore al Bilancio Giancarlo Righini -. Entro i primi giorni di gennaio ci sarà la verifica dell'impatto economico delle misure nazionali sui redditi dei cittadini del Lazio e nei giorni successivi ci sarà un confronto sul reperimento delle risorse regionali per dare attuazione al raggiungimento degli stessi obiettivi di agevolazioni fiscali previste per i redditi fino a 35 mila euro, come contenuto nell'accordo con i sindacati, e non 40 mila euro come era in passato". (segue) (Rer)