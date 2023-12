Lazio: taglia tasse fino a 35 mila euro, decadono circa 2 mila emendamenti opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Righini ha inoltre ricordato che il voto in Consiglio regionale sulla manovra economica dovrà avvenire successivamente a quello della manovra nazionale in Senato perché questa contiene delle misure che potrebbero avere delle ripercussioni sugli atti in votazione alla Pisana. "Con i sindacati siamo rimasti che il perimetro entro il quale ci muoveremo è costituito da 90 milioni di esenzioni, che abbiamo già firmato, per i redditi fino a 28 mila euro e le ulteriori misure saranno figlie di un ragionamento che faremo con le parti sociali. Rinnovo l'impegno al fatto che la nostra misura finanziaria - ha sottolineato Righini - deve essere una misura finanziaria complementare a quella del Governo: vediamo quanto percorso fa il governo, perché ci offre la possibilità di alleggerire anche l'impatto economico per noi, l'obiettivo da raggiungere ce lo siamo dato la strada che mancherà la completeremo noi con risorse regionali", ha continuato Righini. A questo punto il consigliere regionale del Pd Massimiliano Valeriani ha richiesto l'impegno "a votare un documento alla fine dei nostri lavori dove ci sia una data entro la quale queste misure verranno adottate dalla giunta Rocca sui temi dell'emergenza e della fragilità". (segue) (Rer)