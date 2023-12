Lazio: taglia tasse fino a 35 mila euro, decadono circa 2 mila emendamenti opposizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Righini ha precisato che la manovra fiscale "va approvata entro il 15 aprile e vorrei tenere costante il confronto in commissione bilancio - ha aggiunto Righini - per verificare la strada che ci porterà a quel provvedimento legislativo con verifiche periodiche e le risorse necessarie una volta approvato il bilancio. Entro i primi giorni di gennaio ci sarà la verifica dell'impatto economico che le misure nazionali ottengono sui redditi del cittadini del Lazio e successivamente un confronto sul reperimento delle risorse regionali per dare attuazione al raggiungimento degli stessi obiettivi fino delle agevolazioni fiscali previste per i redditi fino a 35 mila euro, come contenuto nell'accordo con i sindacati, e non 40 mila euro come era in passato", ha concluso l'assessore. (Rer)