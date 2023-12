Repubblica Ceca: sparatoria a Praga, l’attentatore “era un giovane tranquillo” secondo i compagni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giovane di 24 anni autore della sparatoria alla facoltà di Lettere all’Università di Praga “era un giovane tranquillo”, che aveva appena vinto un riconoscimento per il suo percorso di studi e avrebbe dovuto tenere oggi una conferenza all’interno dell’Università. Sono le testimonianze degli studenti raccolte dalla polizia e rilanciate dai media locali. La polizia ha confermato che l’attentatore, ucciso in un blitz degli agenti, era uno studente dell’Università carolina. "Abbiamo scoperto che è uno studente della Facoltà di Lettere e che alle 14 avrebbe dovuto tenere una conferenza in via Celetná. Per questo siamo venuti senza indugio in via Celetná", ha detto il capo della polizia Martin Vondrásek aggiungendo che il giovane avrebbe dovuto essere tra i premiati in un evento accademico. Sempre secondo la polizia, lo studente aveva però delle “intenzioni suicide”, le cui prove sarebbero state individuate dagli agenti nella sua abitazione a Hostoun, vicino Kladno. La conferma è arrivata anche dal ministro dell’Interno Vít Rakusan. "Era una persona con dei problemi personali, che cercava di togliere la vita non solo a se stesso ma anche agli altri", ha detto Rakusan. (segue) (Vap)