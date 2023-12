Repubblica Ceca: sparatoria a Praga, l’attentatore “era un giovane tranquillo” secondo i compagni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arma che il giovane ha scelto di utilizzare per la strage era legalmente posseduta, secondo le informazioni della polizia, e l’attentatore aveva i permessi in regola per “molte delle armi da fuoco” che aveva acquistato. "Dal controllo effettuato dall'Ufficio centrale nazionale contro l'estremismo, il terrorismo e la criminalità informatica non è emerso nulla di discutibile su quest'uomo", ha concluso il capo della polizia Vondrasek. In relazione alla sparatoria avvenuta oggi a Praga, la polizia della Boemia centrale indaga anche sulla morte violenta di un uomo a Hostoun, vicino Kladno. Il sospettato è un giovane di 24 anni che potrebbe essere il responsabile dell'attacco all'Università carolina. "In relazione a questa azione abbiamo annunciato la ricerca di un uomo nato nel 1999", ha detto Michaela Richterová, portavoce della polizia della Boemia centrale. (Vap)